2020/01/18 | 09:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى ابناء الحشد الشعبي نعمة سلامة مرجعنا المفدى السيد علي الحسيني السيستاني بالشكر والصلاة لله تعالى، حيث تلقينا اليوم نبأ خروج سماحته من المستشفى بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت له وتماثله للشفاء.ويتضرع ابناء الحشد الشعبي من منتسبين ومقاتلين وقادة وآمرين ومدراء تشكيلات بأن يطيل عمر سماحته وينعم عليه بموفور الصحة والعافية ويديم خيمته

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ابناء الحشد الشعبي يقابلون نعمة شفاء سماحة السيد السيستاني بالشكر لله تعالى وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابناء الحشد الشعبي يقابلون نعمة شفاء سماحة السيد السيستاني بالشكر لله تعالى) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابناء الحشد الشعبي يقابلون نعمة شفاء سماحة السيد السيستاني بالشكر لله تعالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).