فيضانات تضرب أستراليا

2020/01/18 | 10:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ضربت عواصف رعدية وفيضانات أجزاء من الساحل الشرقي في أستراليا في وقت مبكر اليوم السبت ما أدى إلى إغلاق عدد من الطرق السريعة الكبرى.وبحسب “رويترز”، تتعامل ولايات فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وكوينزلاند، التي تضررت بشدة جراء حرائق الغابات، حاليا مع هطول أمطار شديدة.وقال مكتب الأرصاد الجوية في كوينزلاند على “تويتر” اليوم: […]

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