ترامب يكشف تفاصيل قتل سليماني دقيقة بدقيقة

2020/01/18 | 10:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / حصلت شبكة CNN على تسجيل صوتي للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال عشاء لجمع التبرعات مع جمهوريين، جنوب فلوريدا، مساء الجمعة.وفيما يلي أبرز ما قاله ترامب: – “من كاميرات على بعد أميال في السماء” قال ترامب إنه كان يستمع لمسؤولين عسكريين خلال مشاهدة الضربة – “هما معا سيدي” أخبرني به مسؤولون عسكريون.– […]

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