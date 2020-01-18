5 عادات تزيد العمر وتقي من الأمراض

2020/01/18 | 10:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نشرت جامعة هارفارد الأمريكية، دراسة تشير إلى ضرورة اتباع خمس عادات صحية للوقاية من الأمراض وإطالة العمر.ووفقا للدراسة، الخمس عادات هي الامتناع عن التدخين نهائيا، واتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على وزن مناسب، والامتناع عن شرب الكحول.وتساهم هذه العادات في منح الإنسان سنوات يعيشها في صحة بعيدا عن […]

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