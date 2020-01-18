ابرز الاحداث الفلكية لهذا الاسبوع

2020/01/18 | 10:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…يطرأعلى الاجواء الفلكية احداث كثيرة بارزة بحيث يسجل الفلك يومي السبت والاحد انتقال القمر الى برج العقرب ويعني الكثير من الربح والانتصار بانتظار كل من مواليد السرطان العقرب والحوت.كما يسجل يومي الاثنين والثلاثاء انتقال القمر الى القوس ويعني بعض التراجع والنزاعات والفوضى بانتظار كل من مواليد الجوزاء العذراء الاربعاء والخميس القمر في برج الجدي.[…]

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