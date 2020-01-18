الولايات المتحدة ترسل طائرة نووية إلى اليابان لهذا السبب

2020/01/18 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

طارت طائرة متخصصة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من قاعدتها اوفوت في ولاية نبراسكا إلى جزيرة اوكيناوا اليابانية.

أعلن ذلك مرصد تنقلات الطيران الحربي، مشيرا إلى أن هذا الانتقال مثير للاهتمام.

​ورأت وكالة يونهاب الكورية أن نقل هذه الطائرة الأمريكية إلى اليابان يدل على تزايد اهتمام الولايات المتحدة ببرنامج كوريا الشمالية النووي.

وخصصت الطائرة التي طارت إلى جزيرة اوكيناوا، وهي من طراز WC-135، لاستطلاع النشاط الإشعاعي خلال التجارب النووية.

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت الشرطة الأمريكية، السبت (18 كانون الثاني 2020)، مقتل 4 أشخاص خلال حادث إطلاق نار في مدينة جرانتسفيل بولاية يوتا الأمريكية، مساء أمس.

ونقلت شبكة (سي إن إن الأمريكية) أن "شخصا آخر أصيب وتم إيداعه بالمست

بغداد اليوم-متابعة

اضطر رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، لمغادرة مسرح بوفيه دو نور في شمال باريس تحت حماية الشرطة، بسبب محاولة مجموعة من المحتجين اقتحامه، حسبما نقلت صحيفة "لو فيغارو"عن شهود عيان السبت.

وأشارت الصحيفة إلى كلمات أحد مستخدمي

بغداد اليوم-ترجمة

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت (18 كانون الثاني 2020)، تغريدة جديدة باللغتين الفارسية والإنجليزية، مطالباً "قادة" البلد بالتركيز على تحقيق "أحلام الشعب".

وقال ترامب في تغريدة نشرها على منصة &q

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