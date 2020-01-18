علاقة زيادة الوزن بالإصابة بالأنفلونزا

2020/01/18 | 10:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تزداد حالات الإصابة بالأنفلونزا مع فصل الشتاء، حتى يكاد لايسلم منها الكبير والصغير، إلا أن عددا من العوامل تلعب دورا في الإصابة بهذا المرض فالعمر بالإضافة لطبيعة الطقس يلعبان دورا في الإصابة.كشف عدد من الدراسات أن الوزن قد يكون عاملا في الإصابة بالأنفلونزا.زيادة الوزن تزيد من خطر الإصابة فبحسب دراسة قام […]

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