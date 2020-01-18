طرق طبيعية لمحاربة رائحة الفم الكريهة

2020/01/18 | 10:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / لا تعد رائحة الفم الكريهة حالة طوارئ طبية، إذ يعاني حوالي 25 إلى 30 في المائة من سكان العالم من هذه المشكلة المحزنة.وأصول رائحة الفم الكريهة ليست غامضة؛ فمن بين أسبابها الأكثر شيوعا وجود تجاويف بين الأسنان وأمراض اللثة وسوء النظافة.تشمل الأسباب الأخرى سوء التغذية، ومرض السكري، وجفاف الفم (اللعاب له […]

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