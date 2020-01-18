الفتح يكشف عن توجه لانتخاب رئيس الوزراء مباشرة من الشعب

2020/01/18 | 10:18 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

كشف النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني، السبت، عن وجود توجه لتعديل الدستور العراقي لاختيار شخصية رئ...

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