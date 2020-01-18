4 قتلى بإطلاق نار في أميركا

2020/01/18 | 10:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب خامس بجروح في حادث إطلاق نار يوم الجمعة في مدينة غرانتسفيل بولاية يوتا الأمريكية، حسبما ذكرت قناة CNN التلفزيونية نقلا عن الشرطة المحلية.ووفقا للقناة، فإنه تم نقل الجريح إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما ألقت الشرطة القبض على المشتبه به في إطلاق النار، دون أن تتطرق إلى ملابسات […]

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