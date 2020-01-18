2020/01/18 | 10:24 - المصدر: الحل الاخباري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رصد ـ الحل العراق نشر الرئيس الأميركي #دونالد_ترامب، اليوم السبت، تغريدة جديدة باللغتين الفارسية والإنجليزية، مطالباً “قادة” النظام بالتركيز على تحقيق “أحلام الشعب”.
وقال ترامب في تغريدته على منصة “تويتر”، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يُغرّد بالفارسية: الشعب الإيراني يُحب أميركا) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال ترامب في تغريدته على منصة “تويتر”، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يُغرّد بالفارسية: الشعب الإيراني يُحب أميركا) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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