ترامب يُغرّد بالفارسية: الشعب الإيراني يُحب أميركا

2020/01/18 | 10:24 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق نشر الرئيس الأميركي #دونالد_ترامب، اليوم السبت، تغريدة جديدة باللغتين الفارسية والإنجليزية، مطالباً “قادة” النظام بالتركيز على تحقيق “أحلام الشعب”.وقال ترامب في تغريدته على منصة “تويتر”، […]

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