2020/01/18 | 10:25 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأمل بيمان ياسين توسع عملها مستقبلا بفتح معمل صغير لإعداد الحلوى – صورة: كوردستان 24

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في حلبجة.. شابة تصنع النجاح من الكعك المميز ) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في حلبجة.. شابة تصنع النجاح من الكعك المميز ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).