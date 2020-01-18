جمال ريان يرد على وائل غنيم وانتقاده موقف الجزيرة من السعودية

2020/01/18 | 10:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / رد الإعلامي بقناة الجزيرة، جمال ريان، على مقطع فيديو نشره الناشط المصري، وائل غنيم والتي وجه فيها انتقادات له وللطريقة التي تتناول فيها قناة ملف السعودية.١-جمال ريان ملك حر في الجزيرة ،والملك لا يغير مبادئه مثلك، ولكن إن طالب أي كان #السعودية او غيرها باغلاق قناة الجزيرة فانه يدافع عن وجوده، ولن […]

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