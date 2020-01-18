تساؤلات كثيرة حول ارباح “العملاق الأزرق” وراء تطبيق الواتساب

2020/01/18 | 10:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…اثارت تساؤلات كثيرة بشأن الكيفية التي سيجني بها “العملاق الأزرق” الأرباح من وراء تطبيق التراسل منذ ان أبرمت “فيسبوك” صفقة شراء “واتساب” في عام 2014 مقابل 22 مليار دولار.وفي أكثر من مناسبة، أشارت تكهنات إلى أن “فيسبوك” ينوي إضافة الإعلانات إلى “واتساب”، ليتمكن من تحويل المنصة الاجتماعية إلى مصدر ربح، وهو بالفعل ما كانت […]

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