2020/01/18 | 10:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…قدمت اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، ﻣﻘﺘﺮح ﻻﺳﺘﻘﻄﺎع ﻗﺮوض الموظفين المنفكين ﻣﻦ رواﺗﺒﻬﻢ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ، ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر ﻧﺰاﻋﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ بين ﺷﺮﻳﺤﺔ اللموظفين المقترضين والمصارف.وﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺎﺟﺪ اﻟﻮاﺋﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ إن “اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية ﺗﻌﺘﺰم ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ وزارة المالية ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت المالية اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮوض اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ للموظفين المحالين ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻴﺘﻢ اﺳﺘﻘﻄﺎﻋﻬﺎ ﻣﻦ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ تقدم مقترح ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻞ المواطن) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ تقدم مقترح ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻞ المواطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).