2020/01/18 | 10:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / توفيت تيريز تانڠواي ديون، والدة المغنية الكندية سيلين ديون، عن عمر ٩٢ سنة.تيريز هي أم ١٤ ولدًا، وكان معظم الذين أحبوها يدعونها “ماما ديون”.كتبت وزيرة الثقافة ناتالي روي على حسابها على تويتر: “لقد علمت بحزن بوفاة تيريز تانغوي ديون “ماما ديون” عن عمر يبلغ 92 عامًا، أقدم أخلص تعازيّ إلى العائلة”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموت يفجع المغنية سيلين ديون) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموت يفجع المغنية سيلين ديون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).