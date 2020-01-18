2020/01/18 | 10:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، عن إرسال مساعدات إغاثية إلى محافظة النجف عقب موجة الأمطار.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الغد برس"، عن وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، ان "الاخير وجه باستنفار فرعي الوزارة في محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة تحسبًا لأي طارئ خلال الساعات المقبلة".

واضافت، ان "الوزير وجه على اثر اشتداد موجة الأمطار والرياح التي ضربت محافظة النجف الأشرف اليوم بإرسال ٢٠٠٠ حصة من المساعدات الاغاثية الى محافظة النجف الاشرف".

وهددت سيول الأمطار العديد من المنازل القريبة من بحر النجف وذلك عقب انهيار الحاجز الترابي أمس الجمعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة ترسل مساعدات إغاثية لمتضرري سيول الأمطار في النجف) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة ترسل مساعدات إغاثية لمتضرري سيول الأمطار في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).