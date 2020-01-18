خلف: اللجنة التحقيقة الخاصة بحادثة الاغتيال الأمريكي توصلت إلى استنتاجات مهمة

2020/01/18 | 10:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةكشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، أن اللجنة التحقيقة الخاصة بالضربة الأمريكة التي استهدفت نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني توصلت إلى استنتاجات مهمة.وقال خلف في تصريح صحفي، إن "اللجنة المشكلة في التحقيق بشأن الضربة الجوية التي استهدفت نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني الى استنتاجات مهمة"، مشيراً إلى أن "اللجنة التي شكلت برئاسة وزير الداخلية ياسين الياسري وممثل عن جميع الأجهزة الأمنية وسلطة الطيران المدني والمراقبين الجويين ،لم تنه أعمالها حتى الآن وستقوم بتسليم التقرير النهائي الى رئيس الوزراء".وأكد أن "اللجنة توصلت الى استنتاجات مهمة وستفتح منفذاً من منافذ التحقيقات المعمقة للجهات الأخرى ،وتم تكليف جهاز المخابرات والاستخبارات الداخلية"، لافتاً إلى أن "التحقيق ربما سيتخطى الحدود".

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