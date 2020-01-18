نقابة صيادلة ديالى تضرب عن الدوام احتجاجا على خطف الصيدلي وسام الربيعي

2020/01/18 | 10:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلن نقيب الصيادلة في محافظة ديالى، الصيدلاني علي حسين علوان التميمي، السبت، الاضراب عن الدوام الرسمي في ممثلية نقابة صيادلة ديالى احتجاجا على خطف الصيدلي وسام الربيعي مساء يوم امس.وقال التميمي، في بيان، إن "نقابة صيادلة ديالى بدأت اضراب عن الدوام الرسمي في الممثلية بدءا من اليوم والى اشعار اخر احتجاجا على جريمة خطف الصيدلي وسام الربيعي من امام منزله في وسط قضاء المقدادية شمال شرق ديالى مساء يوم امس".وأضاف التميمي، أن "العملية مستنكرة ومؤشر خطير تستدعي تحرك كل الجهات الامنية لكشف ملابسات الحادثة والسعي لاطلاق سراح الربيعي واعادته سالما الى ذويه"، مؤكدا بان "الاخير يتبوء منصب مدير قسم الصيادلة في صحة ديالى وهو من الكفاءات المعروفة في المحافظة".

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