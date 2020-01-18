ريال مدريد في مواجهة صعبة امام اشبيلية

2020/01/18 | 10:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستضيف فريق ريال مدريد نظيره إشبيلية، اليوم السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري الإسباني.ويسعى “الملكي” للانفراد بصدارة جدول ترتيب “الليغا” ولو بشكل مؤقت، حيث يتقاسم القمة مع برشلونة برصيد 40 نقطة، قبل أن يلتقى “البلوغرانا” مع غرناطة غداً الأحد.وعاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إلى تدريبات ريال مدريد، بعد

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