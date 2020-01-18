السعودية تعرض على أستراليا تحسين معيشة الإبل

2020/01/18 | 10:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / عقد رئيس المنظمة الدولية للإبل ومقرها الرياض اجتماعاً مع ممثل المنظمة في استراليا ومالك أحد أكبر مزارع الإبل في أستراليا باتريك ماجو بهدف تحسين معيشة الإبل عقد رئيس المنظمة الدولية للإبل رئيس الاتحاد الدولي لبولو الإبل فهد بن حثلين اجتماعاً مع ممثل المنظمة -ومقرها الرياض- في أستراليا ومالك أحد أكبر مزارع الإبل في […]

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