خلف ” إﺧﺮاج اﻟﻘﻮات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻗﺮار ﺳﻴﺎدي وﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ”

2020/01/18 | 10:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…كشف عبد الكريم خلف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، ان قرار اخراج القوات الاجنبية يشمل اقليم كردستان، فيما اشار الى ان الاقليم ليس لديه مشكلات بهذا الخصوص.وقال خلف في تصريح لوكالة الانباء العراقية الرسمية ان “الجانب الامريكي لم يحدد وقتا محدد لخروج قواته من البلاد”، مبينا ان “ﻗﺮار إﺧﺮاج اﻟﻘﻮات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻫﻮ ﻗﺮار […]

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