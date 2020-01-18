وزير الخارجيَّة الأردني أيمن الصفدي يصل إلى بغداد

2020/01/18 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر مطلع، السبت (18 كانون الثاني 2020)، بوصول وزير الخارجية الاردني، أيمن الصفدي إلى العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الصفدي وصل صباح اليوم إلى العاصمة بغداد".

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الاردني، السفير ضيف الله الفايز، قد كشف في وقت سابق، عن نية وزير خارجية بلاده أيمن الصفدي، زيارة بغداد اليوم السبت ويلتقي بنظيره العراقي محمد علي.

وقال الفايز في تصريح صحفي، إن "الوزيرين سيعقدان مباحثات لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.



كما سيناقش الوزيران أوضاع المنطقة.

وأضاف أن الوزيرين سيعقدان مؤتمرا صحفيا، بعد انتهاء المباحثات الثنائية.

بغداد اليوم- بغداد

ادانت وزارة التربية، السبت (18 كانون الثاني 2020)، الاعتداء على كوادرها في محافظة ذي قار، فيما دعت الاجهزة الامنية لممارسة دورها في حماية المؤسسات والكوادر التربوية والطلبة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر مطلع، الجمعة، بانتخاب القاضي جليل عدنان خلف رئيسا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "مجلس المفوضين عقد جلسة لانتخاب رئيس للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

واضاف،

بغداد اليوم ـ بغداد

تلقّى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، الجمعة، اتصالاً هاتفيّاً من الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "جرى في الاتصال بحث تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة، كما

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