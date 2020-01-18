العراق: اعتقال إرهابيين في الطارمية بعد اشتباك استمر لساعات

2020/01/18 | 10:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الامني، عن مقتل "إرهابيين" في منطقة الطارمية شمالي العاصمة العراقية بغداد بعد اشتباك استمر لأربع ساعات....

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