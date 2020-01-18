2020/01/18 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالله_أبو_شرخ نشرت بعض الصحف الفلسطينية خلال نهاية العام المنصرم أكثر من مقال وتقرير إخباري كتبها د.عدنان مجلي – رئيس الكونغرس الفلسطيني العالمي - يوضح من خلالها مبادرته الوطنية لإنهاء الانقسام وتوحيد النظام السياسي وإجراء انتخابات عامة تؤدي إلى رقابة برلمانية كاملة على أداء مؤسسات السلطة والشعب الفلسطيني، وفي هذه السطور سنحاول إلقاء المزيد من التحليل النقدي لهذه المبادرة.وقبل الخوض في تفاصيل المب......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبدالله أبو شرخ - قراءة في مبادرة د. عدنان مجلّي السياسية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عبدالله أبو شرخ - قراءة في مبادرة د. عدنان مجلّي السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).