حاتم الجوهرى - الترجمة من الذات للآخر كدالة حضارية

2020/01/18 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاتم_الجوهرى في سبيل تغيير الصورة النمطية للذات العربية من خلال عملية الترجمة إلى الآخر، يجب علينا الاهتمام بدراسة ما يجب ترجمته للآخر وتحديده جيدًا، وفق مفاهيم الصورة النمطية السائدة عنا في الغرب وفق المجالات الرئيسة، وذلك لنقارن بين الموجود بالفعل أو ما قد يجري ترجمته للآخر حاليًا، وبين المطلوب بالفعل ترجمته، والحجم النسبي بين عملية الترجمة عن الآخر من جهة وإلى الآخر من جهة أخرى.هنا سنجد أن الواقع يقول بأن ......

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