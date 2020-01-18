خلف : قرار اخراج القوات الاجنبية يشمل اقليم كردستان

2020/01/18 | 10:51 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف، ان قرار اخراج القوات الاجنبية يشمل اقليم كردستان، فيما اشار الى ان الاقليم ليس لديه مشكلات بهذا الخصوص.

وقال خلف في تصريح لوكالة الانباء العراقية الرسمية ان "الجانب الامريكي لم يحدد وقتا محدد لخروج قواته من البلاد"، م...

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