الصفدي يصل إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية

2020/01/18 | 10:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … وصل وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي، السبت، الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.وزير الخارجية الاردني وصل قبل قليل الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.واضاف ان الصفدي سيبحث مع المسؤولين العراقيين سيجري مباحثات مع القيادات السياسية العراقية حول تخفيف حدة التوتر والعمل على التهدئة دعم العراق والوقوف إلى جانبه”، مشيرا الى ان […]

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