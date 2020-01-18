2020/01/18 | 10:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة واسعة، مقطع فيديو لصلاة الجمعة التي أمّها المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، لأول مرة منذ 8 سنوات.ويظهر في مقطع الفيديو المتداول قطع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لصلاته خلف خامنئي، الأمير الذي أثار تكهنات وتساؤلات عن وجود “خلاف” بين أعلى شخصيتين في النظام الإيراني.وعلق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا قطع الرئيس الإيراني حسن روحاني صلاته خلف خامنئي؟.. فيديو) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا قطع الرئيس الإيراني حسن روحاني صلاته خلف خامنئي؟.. فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).