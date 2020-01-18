أول تعليق للاعب السابق يونس محمود على استقالة أتحاد الكرة

2020/01/18 | 10:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد علق النجم السابق للمنتخب العراقي لكرة القدم، يونس محمود، اليوم السبت، على الاستقالة الجماعية لرئيس وأعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم.وقال محمود في تويت على موقع تويتر وتابعته “يس عراق”، إن “الهدف الأول تحقق اليوم بعد عام ونصف تقريبا لرسم خارطة طريق جديدة في كرة القدم العراقية”.وقدم اتحاد الكرة، يوم أمس […]

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