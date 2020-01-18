2020/01/18 | 10:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، السبت، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئاسات الثلاث.وقال مصدر مطلع لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وصل، صباح اليوم، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية سيجري خلالها مباحثات مع الرئاسات الثلاث بشأن تطورات العراق والمنطقة”.وأضاف المصدر، أن “زيارة الصفدي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية الأردني يصل إلى بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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