همام طارق يعود لتدريبات الاسماعيلي

2020/01/18 | 10:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

انتظم الدولي العراقي همام طارق في مران لاعبي نادي الإسماعيلي المصري المستبعدين من قائمة لقاء سموحة، بعد عودته من السفر خارج مصر.

وطالب اللاعب الدولي العراقي بالرحيل عن الإسماعيلي، إلا أن مسؤولي الدراويش رفضوا الرد على طلبه، سواء بالرفض أو بالموافقة.

وحصل اللاعب على راحة عدة أيام، في ظل تعدد مشاركاته المحلية والقارية على عكس باقي اللاعبين، وهو ما ساهم في معاناته من الإرهاق.

ويواجه الإسماعيلي سموحة الاسكندري اليوم السبت، في الجولة 14 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر برصيد 17 نقطة، جمعها من 5 انتصارات وتعادلين و6 هزائم، خلال مبارياته الـ 13 بالدوري الممتاز.

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