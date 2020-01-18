القبض على 33 مطلوباً بقضايا مختلفة في ذي قار

2020/01/18 | 10:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت شرطة ذي قار، اليوم السبت، القبض على 33 متهما مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة.

وذكر المكتب الإعلامي لشرطة ذي قار في بيان تلقته "الغد برس"، انه "بناء على توجيهات قائد شرطة المحافظة ونتيجة الممارسات والفعاليات الامنية تمكنت مديرية شرطة محافظة ذي قار والمنشآت من القبض33 متهم مطلوب بقضايا مختلفة اهمها القتل العمد والشروع بالقتل والتهديد والاحتيال والايذاء العمد والتجاوز على املاك الدولة".

واضاف، انه "تمت احالتهم الى الجهات التحقيقية المختصة وجرى توقيفهم اصوليا".

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