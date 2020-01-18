اعتقال 33 متهما بقضايا مختلفة في ذي قار

2020/01/18 | 10:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت قيادة شرطة ذي قار، السبت، القاء القبض على 33 متهما مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت القيادة في بيان، إن "انه "بناء على توجيهات قائد شرطة المحافظة ونتيجة الممارسات والفعاليات الامنية، تمكنت مديرية شرطة محافظة ذي قار والمنشآت من القبض33 متهم مطلوب بقضايا مختلفة اهمها القتل العمد والشروع بالقتل والتهديد والاحتيال والايذاء العمد والتجاوز على املاك الدولة".واضافت، انه "تم احالتهم الى الجهات التحقيقية المختصة وجرى توقيفهم اصوليا".

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