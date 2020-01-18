ريال مدريد يفتقد خدمات بيل وراموس أمام إشبيلية

2020/01/18 | 11:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيفتقد ريال مدريد جهود القائد سيرجيو راموس والمهاجم غاريث بيل أمام إشبيلية غدا السبت في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، لكنه سيحصل على دفعة معنوية بعودة كبير هدافيه كريم بنزيمة بعد تعافيه من شد في العضلات.واستبعد راموس وبيل من تشكيلة المدرب زين الدين زيدان للمباراة رغم أنهما أكملا التدريبات اليوم الجمعة.ولا يزال

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