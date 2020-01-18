2020/01/18 | 11:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكافحة الإرهاب يعتقل إرهابياً ويعثر على كدس للعتاد في الأنبار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/18 | 11:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة الإرهاب يعتقل إرهابياً ويعثر على كدس للعتاد في الأنبار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة الإرهاب يعتقل إرهابياً ويعثر على كدس للعتاد في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).