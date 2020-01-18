2020/01/18 | 11:23 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / سكاي برس

وصل وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي، السبت، الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

سيبحث الصفدي مع المسؤولين العراقيين وسيجري مباحثات مع القيادات السياسية العراقية حول تخفيف حدة التوتر والعمل على التهدئة دعم العراق والوقوف إلى جانبه"،

كما...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الاردني يصل الى العراق بـ زيارة رسمية) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الاردني يصل الى العراق بـ زيارة رسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).