نائب يكشف عن اتفاق سياسي ثلاثي للالتفاف على المتظاهرين

2020/01/18 | 11:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف النائب عن حركة التغيير هوشيار عبد الله، اليوم السبت، عن وجود اتفاق شيعي سني كردي للالتفاف على مطالب المتظاهرين والإبقاء على الفساد بعد تغيير أي شيء.وذكر عبد الله في تويت على موقع تويتر تابعته “يس عراق”، إن “هناك اتفاق شيعي سني كردي للالتفاف على مطالب المتظاهرين والإبقاء على الفساد وعدم […]

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