تعديل في قانون الفار بالدوري الانجليزي

2020/01/18 | 11:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

طلبت رابطة الحكام المحترفين في إنجلترا، من حكام الدوري الممتاز لكرة القدم، الاستعانة بشكل أكبر بالشاشات الموجودة بجانب الملعب، قبل اتخاذ أي قرار بطرد لاعب.

ومنذ تطبيق تقنية الفيديو في البريميرليج، لم يتم اتخاذ أو التراجع عن أي قرار، بعد مراجعة تلك الشاشات.

لكن مايكل أوليفر، أصبح أول حكم في إنجلترا يستعين بها، ليغير قراره من إنذار إلى طرد لوكا ميليفويفيتش، لاعب كريستال بالاس، خلال مواجهة ديربي كاونتي في كأس الاتحاد، هذا الشهر.

وقالت الرابطة إن "الحكام، عليهم الاعتماد على تقنية الفيديو في معظم الحالات، مع مواصلة الاستعانة بشاشات المراجعة باعتدال".

لكن سيتم الآن إخطار الحكام بتعليمات، تتعلق بوجوب مراجعة الشاشات بجانب الملعب، في حالتين، لتعديل قرار من إنذار إلى طرد أو العكس.

وأشهر الحكم بول تيرني، في البداية، بطاقة صفراء في وجه بيير إيميريك أوباميانج، مطلع هذا الأسبوع.

لكن لاعب آرسنال طُرد، بعد استشارة حكم الفيديو المساعد، عقب تدخل قوي ضد مهاجم كريستال بالاس ماكس ماير،.

وربما كان الحكم ليتخذ القرار ذاته، لو كان راجع الشاشات بجانب الملعب.

ويرى بيب مدرب مانشستر سيتي، غوارديولا، أنه يجب منح الحكم سلطة أكبر في هذا الشأن.

وعلق غوارديولا، يوم الجمعة، على القواعد الجديدة الخاصة بالبطاقات الصفراء والحمراء، قائلا "إنها خطوة إيجابية..



الحكم سيتحمل المسؤولية كاملة، أحب هذا الأمر".

وقال مدرب ليفربول، يورجن كلوب، إنه لا يفهم سبب عدم استعانة الحكم بالشاشات بجانب الملعب.

وأضاف "السبب الوحيد لوجود هذه الشاشات أن تستخدم، لا أعرف سبب عدم استعانتهم بها..



نسعى لأن تكون القرارات صحيحة، ولهذا علينا استخدام كافة الوسائل لذلك".

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