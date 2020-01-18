ارتفاع حصيلة ضحايا الثلوج في باكستان الى 201 قتيلا ومصابا

2020/01/18 | 11:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان، اليوم السبت، عن حصيلة جديدة لضحايا الثلوج فوالامطار في البلاد حيث بلغت 201 قتيلا ومصابا.

وقالت الهيئة في تقرير بعثته إلى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ان "105 أشخاص لقوا حتفهم بسبب موجة الثلوج والأمطار التي وقعت في البلاد مؤخرا".

وأضافت ان "96 شخصا آخرين أصيبوا جراء هذه الموجة من الثلوج، فيما لحقت اضرار شديدة بـ1295 منزلا".

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