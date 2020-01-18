يونس محمود يعلق على إستقالة إتحاد الكرة

2020/01/18 | 11:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةعلق نجم المنتخب الوطني السابق يونس محمود، السبت، على الاستقالة الجماعية لإتحاد كرة القدم.وقال محمود في تغريدة على حسابه في تويتر، إن "الهدف الأول تحقق اليوم بعد عام ونصف تقريبا لرسم خارطة طريق جديدة في كرة القدم العراقية".وقدم اتحاد الكرة، يوم أمس الجمعة، إستقالة جماعية بضمانة رئيس لجنة الشباب والرياضة عباس عليوي، مقابل تنازل اللاعب الدولي السابق عدنان درجال عن كل الدعاوى المقدمة ضد الاتحاد.

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