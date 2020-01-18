ترامب يعتزم بحث ملف سحب قواته من العراق مع صالح على هامش منتدى دافوس

2020/01/18 | 11:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التحدث مع نظيره العراقي، برهم صالح عن مسألة سحب قواته من العراق.

وذكرت قناة "سي بي أس" الامريكية، نقلا عن مصادر لها في البيت الأبيض، ان ترامب سيبحث مع صالح في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد من 21 إلى 24 كانون الثاني في دافوس، موضوع خروج قواته من العراق.

ومنتدى دافوس هو اجتماع سنوي لممثلي النخب السياسية والتجارية العالمية، يعقد منذ الثمانينيات.

وتشكل هذه الفعالية أحد الأحداث الدولية الكبرى سنويا نسبة إلى السياسيين ورجال الأعمال وممثلي المنظمات العامة والأوساط الأكاديمية والشخصيات الثقافية وقادة الإعلام الذين يشاركون في مناقشات هذا المنتدى الاقتصادي العالمي.

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