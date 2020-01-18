الاعلان عن حالة رونالدو قبل موقعة بارما

2020/01/18 | 11:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

يستعد يوفنتوس لمواجهة بارما، غدا الأحد، بملعب أليانز ستاديوم بتورينو، في إطار منافسات الجولة 20 من الدوري الإيطالي.

وذكر الموقع الرسمي ليوفنتوس، أن "كريستيانو رونالدو هداف البيانكونيري، عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما غاب عن تدريبات أمس الاول الخميس".

وكان الدون قد تعرض لالتهاب الجيوب الأنفية صباح الأربعاء الماضي، قبل ساعات من مواجهة أودينيزي بكأس إيطاليا، فغاب عن المباراة ومن ثم لم يشارك بتدريبات الخميس أيضًا.

وأضاف يوفنتوس أن "المهاجم البرتغالي تدرب بشكل منتظم مع بقية المجموعة، ليعلن جاهزيته للمشاركة في اللقاء المقبل أمام بارما".

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة، متقدما بنقطتين عن ملاحقه إنتر ميلان.

وسجل رونالدو مع يوفنتوس 16 هدفا في كل المسابقات بالموسم الجاري، منها 14 هدفا، في الدوري.

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