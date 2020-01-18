2020/01/18 | 11:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، السبت، اعتقال “إرهابي” والعثور على كدسين للأسلحة والأعتدة بمنطقة الخالدية في محافظة الأنبار.وقال المتحدث باسم الجهاز في بيان تلقته وكالة صدى، إن “قوة من جهاز مكافحة الإرهاب اعتقلت أحد الإرهابيين المطلوبين، وعثرت على كدسين أسلحة وأعتدة في منطقة الخالدية في الأنبار”.وأضاف النعمان، أن ذلك يأتي “استمراراً في ملاحقة فلول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال إرهابي والعثور على كدسين للأسلحة والأعتدة في الأنبار وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال إرهابي والعثور على كدسين للأسلحة والأعتدة في الأنبار) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال إرهابي والعثور على كدسين للأسلحة والأعتدة في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).