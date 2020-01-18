2020/01/18 | 11:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو Nicolas Maduro مرسومًا بأنه يتعين على شركات الطيران التي تطير من كاراكاس، عاصمة البلاد، دفع ثمن الوقود عبر عملة فنزويلا المشفرة المشفرة المسماة Petro التي تصدرها الدولة، والتي أمر باستخدامها على نطاق واسع في الدولة الأمريكية الجنوبية التي تعاني من ضائقة مالية.وقال مادورو انه ” يبذل جهوده لإعادة إحياء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فنزويلا تحاول إعادة إحياء عملتها الرقمية مرة أخرى وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فنزويلا تحاول إعادة إحياء عملتها الرقمية مرة أخرى) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فنزويلا تحاول إعادة إحياء عملتها الرقمية مرة أخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).