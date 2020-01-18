2020/01/18 | 11:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت رابطة الإعلاميين الحربيين بالتعاون مع مديرية إعلام الحشد الشعبي وبرعاية العتبة الحسينية المقدسة، امس الجمعة، مهرجانا تأبينيا بمناسبة مرور 40 يوم على استشهاد المصور في المديرية أحمد مهنا.وشهد المهرجان الذي أقيم في منطقة ما بين حرمي الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس (عليهما السلام) حضورا جماهيريا كبيرا من أهالي كربلاء والوجهاء وقيادات الحشد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إقامة مهرجان تأبيني كبير بمناسبة أربعينية الشهيد أحمد مهنا في كربلاء المقدسة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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