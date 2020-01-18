2020/01/18 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

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محتجون يقطعون الجسر الرئيسي بقضاء الغراف في ذي قار

يتبع .



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بغداد اليوم-ذي قار

دعا متظاهرو محافظة ذي قار، السبت (18 كانون الثاني 2020)، مجلس الامن الدولي إلى تجريم الحكومات المتعاقبة منذ 2003 الى 2020.

وقال مصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "متظاهرين في محافظة ذي قار طالبوا مجلس الامن الدولي بتجري

بغداد اليوم- ديالى

أعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، السبت (18 كانون الثاني 2020)، إعطاء الضوء الأخضر لعودة نازحي ثلاث قرى جديدة في حوض الوقف شمال شرق المحافظة.

وقال عبدالله الحيالي، مدير ناحية ابي صيدا بالوكالة (30كم شمال شرق بعقوبة)، في حديث ل

بغداد اليوم-متابعة

أعلن نقيب الصيادلة في محافظة ديالى، الدكتور الصيدلاني علي حسن التميمي، السبت (18 كانون الثاني، 2020) عن الاضراب عن الدوام الرسمي في ممثلية نقابة صيادلة ديالى، احتجاجا على خطف الصيدلاني وسام الربيعي مساء يوم امس.

وقال الت

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