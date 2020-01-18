أمطار غزيرة في البلاد مع انخفاض في درجات الحرارة ابتداءً من الثلاثاء

2020/01/18 | 11:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكد المتنبئ الجوي صادق عطية، السبت، أن البلاد تستعد لاستقبال منخفض جوي، الثلاثاء المقبل، يتسبب بهطول أمطار غزيرة في بغداد وعدد من المحافظات، كما كشف عن فرص انخفاض درجات الحرارة في البلاد.

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