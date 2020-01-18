الدفاع المدني يعلن سيطرته على الوضع في منطقة محيط بحر النجف

2020/01/18 | 11:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [النجف-اين]اعلنت مديرية الدفاع المدني في النجف الاشرف، السبت، عن سيطرتها على الوضع في منطقة محيط بحر النجف بعد كسر الحاجز الترابي بسبب الامطار والرياح.

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