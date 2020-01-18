سفيرة تحذر : قرار انهاء الوجود الامريكي ستكون له تداعيات على مستقبل العراق

2020/01/18 | 11:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- أورد مركز دراسات وبحوث أميركي، جملة عواقب (أمنية واقتصادية وسياسية واجتماعية) يمكن أن يواجهها العراق في حال مضى قدما بقرار البرلمان القاضي بإنهاء الوجود العسكري الأميركي في البلاد.وقال مركز “أتلانتيك كاونسل” للدراسات الاستراتيجية في واشنطن في مقال كتبته سفيرة العراق السابقة في الولايات المتحدة رند الرحيم إن “التداعيات الأمنية لقرار […]

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